Американцы отдали Байдену победу на "ужасных" дебатах с Трампом

Кандидаты потратили время на взаимные оскорбления

Первые дебаты кандидатов в президенты СЩА от демократов и республиканцев завершились победой Джо Байдена. Так решили американцы, опрошенные социологами. В целом первый раунд предвыборных дебатов получил крайне низкую оценку в американских СМИ.

По итогам опроса, проведенного телекомпанией CNN, зрители которой традиционно больше симпатизируют демократам, 60% респондентов считают, что Байден показал себя лучше в дискуссиях с соперником за президентское кресло. Трампу отдали победу 28%. Опрос телекомпании CBS также отдает победу Байдену – но с перевесом всего в 7%.

Американские СМИ единодушно называют эти дебаты худшими в истории и "абсолютно ужасными". Кандидаты подверглись критике прежде всего за то, что вместо обсуждения беспокоящих американское общество проблем они перешли к взаимным обвинениям и оскорблениям.

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