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В Москве закрыли 62 магазина за нарушения масочного режима

10:28
  • среда
  • 30 сентября 2020

Рейды по выявлению нарушителей продолжаются

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что с 12 мая в городе закрыли 62 продуктовых магазина, несколько предприятий по продаже непродовольственных товаров, а также ряд парикмахерских и салонов красоты. Причина закрытия - несоблюдение масочно-перчаточного режима посетителями и сотрудниками. 
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"Приостановили свою деятельность несколько магазинов по продаже детских товаров, порядка 7 магазинов непродовольственный торговли, несколько парикмахерских и салонов красоты", - цитирует Немерюка РИА Новости

По его словам, за последние сутки в Москве закрыли несколько магазинов сетей X5 Retail Group и "Дикси".

При этом Алексей Немерюк отметил, что ситуация по использованию масок в целом улучшается. 

На днях столичные власти продлили плановые школьные каникулы и рекомендовали пожилым москвичам воздержаться от посещения людных мест. В России, как и во многих других странах, отмечается рост новых случаев заболевания коронавирусом. В мире выявили почти 33,5 миллиона инфицированных COVID-19. 

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