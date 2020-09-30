Премии мэра Москвы для разработчиков и изобретателей вручили в столице

Победили 15 проектов

В столице вручили премии мэра для разработчиков и изобретателей "Новатор Москвы", сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Всего на конкурс было подано 483 заявки, в финал вышли 30 проектов, а победителями стали 15 из них. Их определило экспертное жюри.

"Участники заявили на конкурс разноплановые и действительно перспективные разработки. Лучшие, по мнению экспертов, проекты удостоены денежных премий, которые помогут им в развитии. И, безусловно, эти проекты будут полезны городу", - заявила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

Авторы 15 лучших разработок получили премии в размере от 500 до 1,5 млн рублей. Финалисты также отмечены поощрительными призами суммами от 100 до 200 тыс. рублей.

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