Зрители "ТВ Центра" помогли собрать средства на лечение Есении Филатовой

На операцию требовалось больше семи миллионов рублей

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita собрали средства на лечение Есении Филатовой. У девочки - врожденный порок сердца.

Операцию маленькой Есении согласились сделать врачи из Германии. Но на нее семье нужно больше семи миллионов рублей. Собрать нужную сумму помогли наши зрители. Слова благодарности от мамы Есении:

"Очень часто я видела по телевизору призывы о помощи, но одно дело видеть, а другое — просить. Я никогда не думала, что мы окажемся по ту сторону экрана. Сейчас же я понимаю всех мам, которые с замиранием сердца отслеживают не только самочувствие малыша, но и сколько осталось до закрытия сбора, потому что от этого зависит победа в давно начавшемся бою. Спасибо вам, дорогие благотворители, ведь благодаря вам у Есении есть возможность на получение высокотехнологичной помощи! Низкий вам поклон! Наша семья будет всегда помнить ваше добро!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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