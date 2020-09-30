Путин потребовал жестких мер по декриминализации лесной отрасли

Вместо переработки сырья в России "гонят контрабанду"

Уровень криминализации лесной отрасли России неприемлем. Вместо того, чтобы перерабатывать сырье, в стране "гонят контрабанду", заявил Владимир Путин. Президент потребовал жестких мер по решению этой проблемы.

"Дальневосточные субъекты Федерации, имея потенциально хорошие конкурентные позиции - а это низкая стоимость лесных ресурсов, удобное плечо доставки - пока не могут воспользоваться этими преимуществами, нарастить мощности по глубокой переработке древесины", - отметил Путин. Президент подчеркнул на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса, что вместо этого продолжается практика экспорта сырья и товаров низкого передела.

Путин отметил, что зачастую все это идет через разного рода "серые" или откровенно криминальные схемы вывоза продукции. "Проще говоря - как это называется? - гонят контрабанду", - заметил президент. Глава государства потребовал последовательно и жестко заниматься декриминализацией отрасли – происходящее там, по словам Путина, ни в какие ворота не лезет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"