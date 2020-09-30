Россия прошла пик респираторных инфекций

Об эпидемиологической ситуации сообщила Анна Попова

В России пройден пик заболевания острыми респираторными инфекциями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, максимальное количество заболевших фиксировалось в середине сентября.

Попова рассказала, что сейчас наблюдается постепенное снижение числа больных ОРИ. Также в стране были зафиксированы инфекции, вызываемые аденовирусом, риновирусом и парагриппом, передает "Вечерняя Москва" со ссылкой на НТВ.

"Они имели пик где-то, наверное, после 15 сентября, и сейчас — постепенное снижение", - подчеркнула руководитель Роспотребнадзора.

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