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Россия прошла пик респираторных инфекций

10:53
  • среда
  • 30 сентября 2020

Об эпидемиологической ситуации сообщила Анна Попова

В России пройден пик заболевания острыми респираторными инфекциями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, максимальное количество заболевших фиксировалось в середине сентября.
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Попова рассказала, что сейчас наблюдается постепенное снижение числа больных ОРИ. Также в стране были зафиксированы инфекции, вызываемые аденовирусом, риновирусом и парагриппом, передает "Вечерняя Москва" со ссылкой на НТВ.

"Они имели пик где-то, наверное, после 15 сентября, и сейчас — постепенное снижение", - подчеркнула руководитель Роспотребнадзора.

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