Роспотребнадзор не видит оснований для новых ограничений из-за коронавируса

Заболеваемость в регионах меняется незначительно

Значительных изменений показателей заболеваемости коронавирусом в российских регионах не зафиксировано. Оснований вводить специальные ограничения нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений, и в состоянии и в цифрах по заболеваемости... Поэтому сегодня вводить какие-то специальные ограничения оснований нет", - сказала Попова в интервью телеканалу НТВ.

Глава Роспотребнадзора, в то же время, отметила, что в двух регионах есть прирост заболеваемости. По данным Поповой, это, в частности, Центральный федеральный округ.

Тем временем коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России снижается второй день подряд. К 30 сентября он опустился с 1,21 до 1,18 – подсчитали в ТАСС на основе данных оперштаба.

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