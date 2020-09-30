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Назван витамин, дефицит которого приводит к онкологии

11:05
  • среда
  • 30 сентября 2020

Осенью организм часто страдает от нехватки полезных элементов

Дефицит витамина D может стать причиной развития онкологии, рассказала эндокринолог Фатима Дзгоева. По ее словам, это вещество требуется человеческому организму вне зависимости от возраста.

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"Его нехватка влечет за собой повышенный риск рака (простаты, молочной железы, кишечника, а также лейкемии и других видов онкологии), а также повышает риск рецидива рака", - объяснила врач.

Специалист отметила, что выявить гиповитаминоз, опираясь лишь на внешние симптомы, практически невозможно – в данном случае признаки могут быть нетипичными и указывать на другие неполадки со здоровьем. Чтобы с уверенностью диагностировать нехватку витамина D, Дзгоева посоветовала сдать кровь на определение уровня 25 (ОН D3).

Эндокринолог добавила, что в российском климате крайне сложно получить столь нужный витамин естественным путем – на солнце или из еды, передает АиФ.

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