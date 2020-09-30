Назван витамин, дефицит которого приводит к онкологии

Осенью организм часто страдает от нехватки полезных элементов

Дефицит витамина D может стать причиной развития онкологии, рассказала эндокринолог Фатима Дзгоева. По ее словам, это вещество требуется человеческому организму вне зависимости от возраста.

"Его нехватка влечет за собой повышенный риск рака (простаты, молочной железы, кишечника, а также лейкемии и других видов онкологии), а также повышает риск рецидива рака", - объяснила врач.

Специалист отметила, что выявить гиповитаминоз, опираясь лишь на внешние симптомы, практически невозможно – в данном случае признаки могут быть нетипичными и указывать на другие неполадки со здоровьем. Чтобы с уверенностью диагностировать нехватку витамина D, Дзгоева посоветовала сдать кровь на определение уровня 25 (ОН D3).

Эндокринолог добавила, что в российском климате крайне сложно получить столь нужный витамин естественным путем – на солнце или из еды, передает АиФ.

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