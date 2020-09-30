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Кафе и ресторанам запретят включать чаевые в чек

11:27
  • среда
  • 30 сентября 2020

Клиентов больше не будут вводить в заблуждение

С 2021 года ресторанам и кафе в России запретят включать в чек комиссии, чаевые и другие доплаты, которые не связаны со стоимостью блюд и выбранных услуг. 
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"Важное нововведение в указанных правилах касается цен на услуги общественного питания. В документе прописано, что цена на услуги общественного питания должна определяться стоимостью продукции, указанной в меню (прейскуранте)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора, ссылаясь на соответствующее постановление правительства. 

Это нововведение, как ожидается, сыграет на руку клиентам. Их больше не будут вводить в заблуждение относительно реальных расходов при оказании услуг. 

При этом владельцам кафе и ресторанов разрешат предлагать клиентам услуги по организации досуга. Для этого лишь нужно однозначно указать на их возмездный или безвозмездный характер. 

Согласно новым правилам, посетителя заведения общественного питания должны информировать о весе порций, емкости тары и объеме порции алкогольной продукции. Клиента также должны уведомлять о пищевой ценности продукции (калорийность, содержание белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов). Как объяснили в Роспотребнадзоре, все это призвано помочь человеку выбрать подходящую услугу или блюдо.

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