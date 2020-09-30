Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Ани Симоновой

Удалось собрать уже более миллиона

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение годовалой Ани Симоновой из Воскресенска. Ее историю мы рассказывали накануне.

У девочки - врожденный вывих правого тазобедренного сустава и подвывих левого, из-за чего в будущем Ане грозит инвалидность и множество проблем со здоровьем. За прошедший день удалось собрать почти миллион 240 тысяч рублей. Мы благодарим всех, кто откликнулся и не остался равнодушным к чужой беде.

Но требуется еще более 3 миллионов 717 тысяч. Помочь Ане может только операция, сделать ее готовы в немецкой клинике "Хелиос". Лечение стоит 4957222 рубля - для семьи сумма неподъемная.

Мы продолжаем помогать Ане все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Ани Симоновой, программа 1084.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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