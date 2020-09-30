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В России в ходе осеннего призыва отправят в армию 128 тысяч человек

12:12
  • среда
  • 30 сентября 2020

Призыв стартует 1 октября

128 тысяч новобранцев пополнят ряды российской армии в ходе осеннего призыва на военную службу. Он стартует уже завтра и продлится до конца декабря. О подготовке к кампании рассказали на брифинге в Москве. Большое внимание уделили соблюдению мер безопасности в период пандемии. Так, больше 160 тысяч экспресс-тестов на коронавирус было сделано в ходе весеннего призыва, регулярно дезинфинцировали точки сбора, а также транспорт, перевозивший новобранцев. И эта работа будет продолжена.

"Мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, будут проводиться с учётом опыта, полученного в ходе весенней призывной кампании, и реализации мер, исключающих проникновение коронавирусной инфекции в Вооруженные Силы. Военные комиссариаты уже обеспечены достаточным количеством медицинского имущества, в том числе средствами индивидуальной защиты", - сообщил 
генерал-полковник, начальник ГОМУ Генерального штаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

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