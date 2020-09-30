Белоруссия и Запад обменялись санкциями

Европейские страны продолжают вмешиваться в дела страны

Минск ввел санкции в отношении ряда европейских стран. Это стало ответом на персональные ограничения Евросоюза, под которые попал и президент страны Александр Лукашенко. На Западе, словно забыв о собственных проблемах, активно обсуждают с оппозицией новые президентские выборы. И устраивают провокации внутри страны руками слишком доверчивых граждан.

Испачканный краской кузов, залитые монтажной пеной двери. После безуспешных угроз милиционеру в мессенджерах пятеро оппозиционеров решили отыграться на его бюджетной иномарке. И это совсем не дети. Задержанным от 28 до 40 лет.

Политологи предупреждали, что мирные акции - условность. И агрессивность протестного движения будет только нарастать. В Европе таких оппозиционеров упорно называют пострадавшими за демократию. И, открыто вмешиваясь в дела Белоруссии, требуют, чтобы президент срочно начал переговоры.

"Мы неоднократно призывали Лукашенко поддержать национальный диалог при посредничестве ОБСЕ. Однако он отверг все предложения и продолжает идти по пути насилия и подавления протестов. Это также должно иметь последствия, если мы серьезно относимся к нашим ценностям и международным соглашениям", - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Последствия наступают сегодня. Британия и Канада вводят персональные санкции. В списках, помимо Лукашенко,есть глава МВД, командующий внутренними войсками, руководитель администрации и еще несколько высокопоставленных чиновников. Ответ из Минска не заставил себя ждать. Власти Белоруссии принимают зеркальные меры. Правда пока только в отношении Литвы, Латвии и Эстонии. То есть стран, которые выступили главными инициаторами санкционной войны. В контрсписках - 300 чиновников из стран Балтии.

Особую заинтересованность делами в Белоруссии высказывает президент Франции. Кризис в стране он обсудил с Тихановской в Литве. А потом в ООН. Посыл к международному сообществу прост: необходимы новые выборы. Тихановская сегодня в очередной раз призвала крупнейшие предприятия Белоруссии бастовать. То есть делать всё, чтобы разрушить экономику. И озлобить людей, когда они останутся без работы и зарплат. В российских спецслужбах заявляют: не исключены и более изощренные провокации. Необходимая подготовка радикалов сейчас проводится под патронатом США.

"В работе с белорусской оппозицией американцы смещают фокус внимания на повышение активности ее силового крыла из числа радикальных националистов. Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов. "Борцы за обновленную Белоруссию" проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с Госдепартаментом американских НПО", - сообщил директор СВР России Сергей Нарышкин.

Тем временем, все подразделения российских десантников, которые участвовали в совместных учениях "Славянское братство", возвращаются домой. Как подчеркнули в Минобороны России, поставленные задачи были выполнены в полном объеме.

Тимур Абдуллаев, Александр Назарюк. "ТВ Центр".

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