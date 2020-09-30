Eвропейские страны вводят ограничительные меры из-за распространения COVID-19

В Чехии вводят режим чрезвычайной ситуации, а в Таиланде продлили ЧП

В Таиланде кабинет министров принял решение продлить в королевстве решим чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Это продление стало шестым подряд, ЧП введено в стране с конца марта.

"Эпидемиологическая обстановка в мире пока не становится безопаснее. В Таиланде встречаются случаи местного инфицирования от неизвестных источников, в страну возвращается много тайцев и иностранцев из стран с высоким риском заражения, а также группы таиландских граждан собираются на массовые акции протеста. Все это может способствовать распространению коронавируса и возникновению в королевстве второй волны эпидемии", - объяснили в тайском правительстве.

Схожие меры предпринимаются и в ряде стран Европы. К примеру, глава Минздрава Чехии Роман Прымула заявил, что с 5 октября в государстве начнет действовать режим чрезвычайной ситуации сроком в 30 дней. Прымула объявил о закрытии школ в нескольких районах, где ситуация с распространением COVID-19 наиболее напряженная.

В Германии власти также приняли решение усилить меры борьбы с коронавирусом в тех регионах, где были выявлены более 35 заболевших на 100 тыс. человек в течение недели. Для этого будет ограничено число участников массовых мероприятий (25 человек в закрытом помещении и 50 на открытом воздухе).

Кроме того, карантинные требования для заболевших и контактировавших с ними людей продлили в Эстонии до 31 декабря.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 33,6 миллионов человек, 1,01 миллион из них скончались. В России выявлено 1,18 миллиона заболевших, более 20 тысяч пациентов скончались.

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