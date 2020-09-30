Цена на маски в московском транспорте резко снизилась

Использование средств защиты обязательно для всех горожан

Маски по 5 рублей можно будет приобрести в московском транспорте с 1 октября. Точек продажи множество, жители столицы смогут без проблем приобрести средства защиты, если забудут их дома.

"С 1 октября маски во всем московском транспорте станут еще дешевле — теперь пассажиры смогут купить их за 5 рублей", - сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

Москвичам напоминают, что число заболевших коронавирусом ежедневно растет, и в московском транспорте обязательно надо соблюдать масочно-перчаточный режим. Купить маску и перчатки можно в любой кассе метро, МЦК, МЦД. Продаются средства защиты также на вокзалах Мосгортранса и в вендинговых автоматах.

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