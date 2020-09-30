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Победившая на выборах уборщица оказалась бывшим депутатом

12:16
  • среда
  • 30 сентября 2020

С 1 октября женщина возглавит поселение в Костромской области

Представитель управления по вопросам внутренней политики Костромской области рассказала, что победившая на выборах главы Повалихинского сельского Костромской области уборщица Марина Удгодская на самом деле несколько лет была депутатом.
Случайно победившая на выборах уборщица определилась с дальнейшими планами

Удгодская родилась в 1985 году, она окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. У женщины есть муж и двое детей, а также большое домашнее хозяйство. Уборщицей на четверть ставки Марине пришлось стать вынужденно, поскольку в маленьком поселении с 350 жителями крайне сложно найти работу.

"СМИ делают акцент на том, что она уборщица, но не указывают, что Марина пять лет проработала местным депутатом на непостоянной основе. Она знает проблемы сельского поселения, а люди знают ее", - рассказала представитель управлении по вопросам внутренней политики региона. Она отметила, что в маленьких поселениях всей страны очень часто к власти приходят люди простых профессий.

В должность главы поселения Удгодская вступит в четверг, 1 октября. Также ей предстоит прохождение курсов обучения муниципальному управлению. "Это обычная практика, эти курсы проходят все впервые избранные главы. Это большая системная работа, в ней много составляющих, обучение — одна из них. В целом администрация региона уделяет большое внимание повышению профессионального уровня работников муниципалитетов", - подчеркнула представитель управления. В ходе обучения женщина освоит экономику и финансы, земельные отношения, противодействие коррупции, муниципальную службу, а также проектную деятельность, передает РИА Новости.

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Марина Удгодская
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