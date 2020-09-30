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Евгений Герасимов: "Ленком" соблюдает все меры для безопасности здоровья зрителей и актеров

12:08
  • среда
  • 30 сентября 2020

Театр приготовил много премьер

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, актер театра и кино Евгений Герасимов заявил, что "Ленком" соблюдает все меры для безопасности зрителей и актеров. 
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В августе в театре начался первый сезон без режиссера Марка Захарова, который скончался в 2019 году. 

"Этот год стал тяжелым и из-за пандемии. В августе театр начал репетиции, а с сентября уже с радостью принимал зрителей. Театром соблюдены все меры для безопасности зрителей и актеров", - сказал Евгений Герасимов агентству "Москва". 

Он напомнил, что в новом сезоне зрителей "Ленкома" ждет семь премьер, в том числе постановка "Капкан", над которой работал Марк Захаров. 

Среди новинок - спектакль "Под одной крышей" с участием Татьяны Кравченко и Олеси Железняк. Его режиссером выступил ученик Захарова - Роман Самгин, который участвовал в постановке "Города миллионеров" и "Укрощения укротителей". 

Кроме того, в театре репетируют спектакль "Вечный обманщик" ("Тартюф" Мольера). Для его постановки в "Ленком" пригласили литовского режиссера Дайнюса Казлаускаса.  

Евгений Герасимов заявил, что театр продолжит показывать спектакли Марка Захарова. "Все его спектакли были полны жизни и души, они продолжают радовать зрителей. Конечно, будут появляться новые спектакли, актеры, звезды, но "Юнона и Авось" будет жить еще многие десятилетия, как и театр "Ленком Марка Захарова". Сегодня мы продолжаем учиться у спектаклей, фильмов Марка Анатольевича, у всей его жизни. Каждый его спектакль бросал вызов миру. Именно таким и должен быть театр", - объявил депутат. 

Он пригласил зрителей на спектакли "Ленкома" в новом сезоне и сообщил, что играет в двух текущих постановках - "Странный народ эти взрослые" по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери и "Сны господина де Мольера" по пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош". "Добро пожаловать в наш театр!" - сказал Евгений Герасимов.

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