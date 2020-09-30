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Макрон: Кризис в Нагорном Карабахе не разрешится без участия России

11:57
  • среда
  • 30 сентября 2020

Президент Франции обсудит ситуацию с Путиным и Трампом

Эмманюэль Макрон назвал неприемлемыми и опасными заявления Турции по ситуации в Нагорном Карабахе. По словам президента Франции, они подталкивают Азербайджан к развитию военной операции.
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"Я говорю открыто Армении и армянам: Франция сыграет свою роль, мы будем бдительны и будем следить за соблюдением суверенитета и не потерпим никаких заявлений в пользу эскалации", - заявил Макрон на пресс-конференции во время своего визита в Латвию.

Французский лидер также подчеркнул, что региональные кризисы, в том числе конфликт в Нагорном Карабахе, нельзя урегулировать без участия России. Макрон уверен, что Москва может сыграть ключевую роль в разрешении нынешней ситуации.

Президент Франции в связи с этим сообщил, что планирует телефонные переговоры со своими коллегами - президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Они обсудят пути урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

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