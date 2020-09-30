ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Людмила Гусева рассказала о поддержке предпринимателей в период пандемии

12:24
  • среда
  • 30 сентября 2020

Для некоторых компаний они оказались спасительными

Московские меры поддержки предпринимателей для смягчения последствий пандемии коронавируса оказались спасительными для ряда организаций. Об этом рассказала глава комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Исследования показывают, что меры, принятые правительством Москвы, оказались более эффективными по сравнению с такими городами как Нью-Йорк Лондон, Париж. Уже в апреле бизнес начал постепенно адаптироваться к текущим реалиям и к сентябрю существенно восстановил свои объемы. При этом, несмотря на сложную ситуацию, город смог продлить реализацию намеченных ранее программ.

В интервью изданию "Наша версия" Гусева напомнила, что большинство программ поддержки малого и среднего бизнеса продолжаются и сейчас. В частности, бизнес получил возможность продлить сроки исполнения городских контрактов без штрафных санкций в случаях, когда их нельзя завершить своевременно в связи с пандемией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Мужчина в медицинской маске
Мужчина в медицинской маске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.