Депутат МГД Людмила Гусева рассказала о поддержке предпринимателей в период пандемии

Для некоторых компаний они оказались спасительными

Московские меры поддержки предпринимателей для смягчения последствий пандемии коронавируса оказались спасительными для ряда организаций. Об этом рассказала глава комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Исследования показывают, что меры, принятые правительством Москвы, оказались более эффективными по сравнению с такими городами как Нью-Йорк Лондон, Париж. Уже в апреле бизнес начал постепенно адаптироваться к текущим реалиям и к сентябрю существенно восстановил свои объемы. При этом, несмотря на сложную ситуацию, город смог продлить реализацию намеченных ранее программ.

В интервью изданию "Наша версия" Гусева напомнила, что большинство программ поддержки малого и среднего бизнеса продолжаются и сейчас. В частности, бизнес получил возможность продлить сроки исполнения городских контрактов без штрафных санкций в случаях, когда их нельзя завершить своевременно в связи с пандемией.

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