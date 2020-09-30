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Первый излечившийся от ВИЧ пациент умер от онкологии

13:43
  • среда
  • 30 сентября 2020

В истории лишь два человека смогли полностью побороть ВИЧ

В США умер первый в мире человек, которому удалось полностью излечиться от ВИЧ-инфекции. Причиной смерти Тимоти Рэя Брауна стала лейкемия. В настоящее время только два человека смогли побороть ВИЧ.

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"С большим прискорбием я сообщаю, что Тимоти после пяти месяцев борьбы с лейкемией ушел из жизни сегодня в 15:10 рядом со мной и со своими друзьями", - сообщил возлюбленный Брауна Тим Хёффген.

Брауну, получившему известность как "берлинский пациент", в 2007 году трансплантировали донорский костный мозг в рамках лечения онкологии. В результате операция помогла мужчине полностью избавиться от ВИЧ-инфекции, признаков которой у него не наблюдалось в течение последующих 13 лет. Однако в прошлом году врачи вновь диагностировали у него лейкемию. Последние недели жизни Браун провел в хосписе в Калифорнии.

Вторым человеком, избавившемся от ВИЧ, стал "лондонский пациент" венесуэлец Адам Кастильехо. Он также перенес трансплантацию костного мозга, передает РИА Новости.

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