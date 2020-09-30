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Пугачева переиначила свой хит и призналась Галкину в любви

12:36
  • среда
  • 30 сентября 2020

Она записала трогательное видео

Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram видео, на котором она напевает песню "Осенние листья" и добавляет в текст имя своего мужа - телеведущего Максима Галкина. 
Зажигательный танец Галкина с дочкой попал на видео

Примадонна, натянув на голову капюшон, идет по дорожке, усыпанной пожелтевшими листьями. 

"И счастлив лишь тот, в ком сердце поет, с кем рядом Максимка идет", - напела артистка, заменив слово "любимый" на "Максимка".

Под конец видео она обратилась к зрителям: "Понятно?" Возможно, таким образом звезда хотела дать понять, что их отношения с супругом не находятся под угрозой вопреки глупым сплетням

В комментариях Максим Галкин оставил эмодзи с поцелуем и аплодисментами.    

- Самая необыкновенна. Сильно, сильно любим, - восторгаются подписчики. 

- Алла Борисовна, сколько в Вас энергии? Вы просто супер, ядерная станция. 

- Спасибо вам за любовь, которую вы излучаете. 

- Озарила этот день! 

- Мы так скучаем по вам. 

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева женаты с 2011 года. В 2013 году суррогатная мать родила им двойняшек.

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