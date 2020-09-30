Пугачева переиначила свой хит и призналась Галкину в любви

Она записала трогательное видео

Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram видео, на котором она напевает песню "Осенние листья" и добавляет в текст имя своего мужа - телеведущего Максима Галкина.

Примадонна, натянув на голову капюшон, идет по дорожке, усыпанной пожелтевшими листьями.

"И счастлив лишь тот, в ком сердце поет, с кем рядом Максимка идет", - напела артистка, заменив слово "любимый" на "Максимка".

Под конец видео она обратилась к зрителям: "Понятно?" Возможно, таким образом звезда хотела дать понять, что их отношения с супругом не находятся под угрозой вопреки глупым сплетням.

В комментариях Максим Галкин оставил эмодзи с поцелуем и аплодисментами.

- Самая необыкновенна. Сильно, сильно любим, - восторгаются подписчики.

- Алла Борисовна, сколько в Вас энергии? Вы просто супер, ядерная станция.

- Спасибо вам за любовь, которую вы излучаете.

- Озарила этот день!

- Мы так скучаем по вам.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева женаты с 2011 года. В 2013 году суррогатная мать родила им двойняшек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"