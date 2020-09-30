Пугачева переиначила свой хит и призналась Галкину в любви

Она записала трогательное видео
Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram видео, на котором она напевает песню "Осенние листья" и добавляет в текст имя своего мужа - телеведущего Максима Галкина.
Примадонна, натянув на голову капюшон, идет по дорожке, усыпанной пожелтевшими листьями.
"И счастлив лишь тот, в ком сердце поет, с кем рядом Максимка идет", - напела артистка, заменив слово "любимый" на "Максимка".
Под конец видео она обратилась к зрителям: "Понятно?" Возможно, таким образом звезда хотела дать понять, что их отношения с супругом не находятся под угрозой вопреки глупым сплетням.
В комментариях Максим Галкин оставил эмодзи с поцелуем и аплодисментами.
- Самая необыкновенна. Сильно, сильно любим, - восторгаются подписчики.
- Алла Борисовна, сколько в Вас энергии? Вы просто супер, ядерная станция.
- Спасибо вам за любовь, которую вы излучаете.
- Озарила этот день!
- Мы так скучаем по вам.
Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева женаты с 2011 года. В 2013 году суррогатная мать родила им двойняшек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"