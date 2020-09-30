Лукашенко ощутил экономический эффект от взаимодействия с Россией

Президент Белоруссии подвел итоги Форума регионов

Александр Лукашенко заявил об ощутимом экономическом эффекте от взаимодействия Минска с Москвой. По мнению белорусского лидера, VII Форум регионов России и Белоруссии превзошел все остальные, были заключены контракты на сумму более 750 миллионов долларов.

"Тем более надо иметь в виду и последующий эффект от этих контрактов. Это ведь и работа для людей, заработная плата. Это то, чего нам не хватает в сотрудничестве с другими странами. И хорошо, что мы в этих условиях - и коронавирусных, и обострения международной обстановки - нашли пути взаимодействия", - цитирует агентство БелТА высказывание Лукашенко на встрече с губернатором Брянской области России Александром Богомазом.

VII Форум регионов России и Белоруссии прошел 28-29 сентября в режиме видеоконференции. Решение о таком формате было принято из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.

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