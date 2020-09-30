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Собянин заявил о завершении проходки северо-восточного участка БКЛ

12:31
  • среда
  • 30 сентября 2020

Мэр осмотрел ход работ

Метростроители завершили проходку левого перегонного тоннеля от станции "Лефортово" до станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро. Итоги работ в среду осмотрел Сергей Собянин. Мэр назвал этот день знаковым.

После открытия "Рижская" войдет в состав одного из крупнейших пересадочных узлов. Сама станция строится закрытым способом.

"Мы на Большой кольцевой линии метро закончили тоннель глубокого заложения. Это последний тоннель нашей линии от 45 до 70 м глубины. Проходка была сложной, тяжелой, длилась три года. На первом, северо-восточном участке полностью закончили проходку. Сама станция "Рижская" очень важная, нужная. Она находится рядом с МЦД-2, МЦД-3, Рижским вокзалом", - сказал Собянин.

Большая кольцевая линия метро готова уже на 66%. Проходка тоннелей завершена на 89%.

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