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Памфилова призвала питерский избирком уйти в отставку

12:58
  • среда
  • 30 сентября 2020

ЦИК выразил недоверие главе городской комиссии

Неудовлетворительной признана работа городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга – и, в частности, ее главы Виктора Миненко. Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала горизбирком уйти в отставку в полном составе.
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"В связи с уклонением от возобновления действий по проведению дополнительных выборов депутатов заксобрания признать работу городской комиссии неудовлетворительной. Выразить недоверие главе комиссии Виктору Александровичу Миненко", - говорится в постановлении ЦИК.

Зачитав текст постановления, Элла Памфилова отметила, что результаты работы коллег из Санкт-Петербурга уже в третий раз признаются неудовлетворительными. По словам главы ЦИК, опыт показывает, что смена одного председателя мало что дает. Памфилова считает честным и ответственным шагом добровольную отставку не только руководителя, но и всех членов горизбиркома. В противном случае у Центризбиркома остается право обратиться в суд.

Дополнительные выборы депутатов заксобрания должны были пройти в Санкт-Петербурге в июне. Их перенсли из-за ситуации с коронавирусом. Однако до 13 сентября выборы в Северной столице так и не провели, передает "Интерфакс".

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