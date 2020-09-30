Дочь Конкина попала на фото с бутылкой вина незадолго до трагедии

Очевидцы заметили, как она пила на улице

Журналисты опубликовали фотографию, на которой дочь актера Владимира Конкина выходит из магазина с бутылкой, предположительно, красного вина. Кадр был сделан в тот день, когда Софии стало плохо в бассейне.

"Известия" пишут, что София с бутылкой вина попала в объектив камеры за 10 минут до посещения московского фитнес-центра. 5-tv.ru передает со ссылкой на очевидцев, что девушка открыла бутылку на улице и начала пить из горла.

Напомним, что Софию Конкину доставили в больницу из фитнес-клуба с диагнозом "утопление в пресной воде". Медики не смогли ее спасти.

СМИ пишут, что в крови покойной выявили более двух промилле алкоголя и снотворное.

Следственный комитет возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По некоторым данным, когда Конкина стала тонуть в бассейне, по близости не оказалось никого из сотрудников фитнес-клуба. На помощь ей пришли другие посетители.

Заслуженный артист России Владимир Конкин не верит, что дочь погибла в результате несчастного случая. "Вся наша семья глубоко уверена, что моя дочь была убита. Я требую, чтобы представители Следственного комитета провели тщательное расследование", - заявил актер.

Конкину похоронили 29 сентября на Пятницком кладбище Москвы.

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