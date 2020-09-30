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Кремль призвал россиян соблюдать антикоронавирусные требования

13:37
  • среда
  • 30 сентября 2020

Россия извлекла необходимые уроки с самого начала пандемии

Россия извлекла необходимые уроки с самого начала пандемии коронавируса. Благодаря усилиям федерального правительства и правительств регионов система здравоохранения страны полностью мобилизована, заявил пресс-секретарь президента России.
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По словам Дмитрия Пескова, больницы укомплектованы оборудованием, оснащены всем необходимым, созданы запасы средств индивидуальной защиты. Необходимости вводить новые ограничения по коронавирусу в этих условиях нет. Однако это не отменяет необходимости для каждого соблюдать меры предосторожности, подчеркнул представитель Кремля.

"Нам всем нужно просто каждому в отдельности быть острожными", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что вирус никуда из нашей страны не делся. Песков отметил, что, к сожалению, не все внимательно относятся к своему здоровью и не все соблюдают санитарные требования. Это ведет к росту числа заболевших.

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