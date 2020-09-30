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Фитнес-клубу "С.С.С.Р" грозит штраф за нарушение масочного режима

13:41
  • среда
  • 30 сентября 2020

Клуб могут оштрафовать до 500 тысяч рублей

В столичном фитнес-клубе сети "С.С.С.Р." на улице Верейская выявили нарушения масочно-перчаточного режима. Об этом сообщила заместитель начальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Татьяна Косычева.

По ее словам, сейчас будет решаться вопрос о возбуждении административных дел.

Клубу грозит штраф до 500 тысяч рублей.

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