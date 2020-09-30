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Громкий хлопок напугал жителей Парижа

13:41
  • среда
  • 30 сентября 2020

Полицейские назвали причину страшного шума

Во Франции жителей Парижа и его окрестностей напугал громкий звук, которые многие приняли за мощный взрыв. Встревоженные местные жители начали писать о случившемся в соцсетях, новость быстро подхватили и представители СМИ.

В префектуре полиции сообщили, что громкий хлопок на деле оказался звуком боевого истребителя, проходящего звуковой барьер.

"В Париже и его пригородах был слышен очень громкий звук. Взрыва не было. Речь шла об истребителе, который преодолел звуковой барьер", - успокоили парижан стражи порядка.

Полицейские призывают напуганных граждан не звонить по этому поводу на экстренные номера и не перегружать телефонную связь, передает Интерфакс.

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