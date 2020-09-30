"Это шоу дурно пахнет": как прошли первые дебаты Трампа и Байдена

Кандидаты обменялись взаимными обвинениями и оскорблениями

В США прошли первые дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена. Разговор получился некрасивым. Соперники переходили на личности, перебивали и даже обзывали друг друга.

Не пожимая друг другу рук, Трамп и Байден занимают места на безопасном расстоянии. За первой телевизионной дуэлью кандидатов в президенты в режиме реального времени следили миллионы американцев. Трансляцию вел поддерживающий кандидатуру Трампа телеканал Fox News. Правила обговорили заранее: 90 минут без перерывов, без вступительного слова. Перед дебатами команда действующего президента США попросила проверить всех главных участников этого эфира. Якобы у некоторых может оказаться специальная гарнитура, через которую легко подсказать ответ на вопрос. Намек был, конечно, на мистера Байдена. Впрочем, на таких обвинениях в его сторону Дональд Трамп не остановился.

"Ты употребил слово "умный"? Никогда не употребляй слово "умный" в моем присутствии. В тебе нет ничего умного, Джо", - потребовал действующий президент США.

Фактически взяв на себя роль модератора, Трамп снова и снова пытался контролировать разговор, прерывая Байдена.

Ведущий: "Последнее слово остается за вами".

Байден: "С этим клоуном трудно что-то сказать".

Демократ тоже оказался довольно разговорчив. Не раз срывался на критику и даже оскорбления. В какой-то момент даже назвал Трампа худшим президентом Америки. И попытался намекнуть на русский след в американских делах.

"Факт в том, что я вступал в противоборство с Путиным и давал ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а он – щенок Путина", - сорвался Байден.

Трамп, конечно же, не преминул напомнить Байдену про его сына Хантера, а точнее про его коррупционное состояние, сколоченное на Ураине. В духе взаимных упрёков и оскорблений соперники обсудили вопросы экономики, массовые беспорядки в США и даже компетентность и уровень образования каждого. Байден поставил под сомнение лидерство Трампа в борьбе с пандемией коронавируса, которая унесла жизни более 200000 американцев.

Байден: "Он знал о происхождении и последствиях опасного вируса еще в феврале. Он не предупредил американцев! Он запаниковал, ждал и смотрел на фондовый рынок.

Трамп: "Я скажу тебе, Джо, ты никогда не смог бы сделать ту работу, которую провели мы".

Раззадоренный демократ также припомнил, что Трамп очень не любит носить маску. Хотя, рассуждая о коронавирусе, оба кандидата стояли без защитных средств.

"У меня есть маска и сейчас. Я надеваю маску, когда думаю, что она мне нужна", - парировал Трамп.

Глядя на такие высокие отношения, от комментариев не удержались и ведущие канала CNN:

— Это было ужасно!

— Вы просто читаете мои мысли. Только вы сказали литературным языком, а я рискну и назову всё своими именами: это шоу дурно пахнет!

А вот, по мнению Трампа, дурно пахнет сама идея демократов провести выборы по почте. В ответ на эти упрёки Байден лишь активнее стал призывать американцев проголосовать любым способом.: "Если вы можете проголосовать досрочно в своем штате, голосуйте досрочно. Если вы можете голосовать лично, голосуйте лично, голосуйте так, как лучше для вас. Потому что он не может помешать вам определить исход этих выборов".

Более миллиона американцев уже проголосовали досрочно. Уверенность Джо Байдена подкреплена и недавними национальными опросами. 77-летний демократ на 6 процентов обогнал действующего президента. Впрочем, республиканцы, как правило, приходят на участки в день выборов.

Елена Макарова, Кристина Мамиконян. "ТВ Центр".

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