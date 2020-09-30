Развеян миф о пользе разгрузочных дней

Иногда это может быть даже опасно

Эндокринолог, диетолог Татьяна Филиппова опровергла расхожее мнение о пользе разгрузочных дней в виде монодиеты, когда желающие похудеть люди употребляют всего один продукт. Зачастую речь идет о кефире и яблоках.

По словам Филипповой, монодиеты плохо влияют на организм, лишая его полезных веществ.

"Возьмем те же яблоки: получается, что человек в течение всего дня получает углеводы и фруктовый сахар. Поэтому такими разгрузочными днями он, наоборот, может ухудшить свое состояние, спровоцировать какие-то нарушения. Потому что тут еще и кислотность может поменяться в желудке из-за повышенной кислоты", - цитирует диетолога 5-tv.ru.

По мнению Филипповой, в разгрузочный день не стоит совсем отказываться от еды или налегать на какой-то определенный продукт. Нужно лишь исключить из рациона быстрые углеводы, сахар, излишки соли, трансжиры. Это позволит снизить нагрузку на печень, почки и желудок. Если подходить к разгрузочным дням с умом, то они могут помочь в борьбе с лишним весом, причем без вреда для здоровья.

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