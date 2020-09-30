Проходка тоннелей Большой кольцевой линии метро завершена на 89%

Мэр побывал на стройплощадке станции "Рижская"

В Москве на два месяца раньше завершена проходка всех тоннелей Северо-Восточного участка Большой кольцевой линии метро. Это шесть станций, одна из них "Рижская", куда и добрался щит "Татьяна". Сегодня на стройплощадке побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Падение гигантского куска грунта – это завершающий аккорд в прокладке Северо-Восточного участка Большой кольцевой линии метро. Это последний среди тоннелей глубокого заложения, которые будут строиться в столичной подземке.

Проходческий комплекс начал движение 3 года назад от Семёновской набережной. Работы были осложнены густой застройкой районов. В некоторых местах идти приходилось с особой аккуратностью. В частности, под станциями метро и железнодорожными путями. Всего тоннелепроходческий комплекс "Татьяна" преодолел больше 4,5 километров.

"Проходка [шла] под действующими станциями метро. "Сокольники" - одной из самых старых в Москве. На дальнейшем участке это "Рижская" и "Марьина роща". Также под действующими линиями железной дороги. Все было построено без остановки движения", - рассказал руководитель строительства Андрей Вялых.

Тоннели от "Савёловской" и от "Лефортово" строили по очереди. Одновременно запустить два комплекса на такой глубине было невозможно. Чтобы соединить пути вырыли уникальную демонтажную камеру в районе железнодорожной станции "Рижская" — котлован диаметром 30 метров, который позволяет опускать в тоннель сложное оборудование уже в собранном виде.

"Знаковый для метростроения день. Мы на Большой кольцевой линии метро закончили тоннель глубокого заложения. Это последний тоннель на этой линии. От 45 до 70 метров глубины. Проходка была сложной, тяжелой. Велась три года. Северо-восточный участок полностью закончили проходку. Сама станция Рижская очень важная, нужная. Она находится рядом с МЦД-2, МЦД-3, Рижским вокзалом. То есть это такой будет достаточно крупный транспортно-пересадочный узел", - заявил Сергей Собянин.

Будущая станция "Рижская" Большого кольца расположится под Проспектом мира. Здесь же построят подземный переход на Калужско-Рижскую линию. Выход на улицу будет в районе Рижской площади. После открытия здесь будет крупнейший транспортно-пересадочный узел, объединивший две ветки метро, второй Московский диаметр, а в будущем - еще и МЦД-3 и 4.

"Закончили на 2 месяца раньше срока. И сейчас занимаемся сооружением станционных комплексов. Всего на северо-восточном участке 6 станций. Из них две мы завершили в марте месяце. В этом году завершаем станцию "Электрозаводская". И по графику - 22 год -идет сдача еще 3 станций", - рассказал генеральный директор "Мосметростроя" Сергей Жуков.

Дизайн будущей станции "Рижская" выбирался на международном архитектурном конкурсе. Мнение жюри поддержали и москвичи на портале "Активный гражданин". Как свойственно для станций глубокого заложения, она будет пилонного типа. Открытие платформы планируется в 2022 году одновременно с Северо-Восточным участком БКЛ от "Лефортово" до "Савёловской".

Илья Данильцев, Андрей Пашутин и Александр Шкарбанов. "ТВ Центр".

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