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Мошенники втридорога продавали московским пенсионерам газовое оборудование

15:28
  • среда
  • 30 сентября 2020

Задержаны почти три десятка человек

Столичные полицейские раскрыли банду мошенников, которые выдавали себя за представителей газовых служб. Задержаны 27 человек. От их действий пострадали как минимум два десятка граждан, в основном, пенсионеры, передает "ТВ Центр".

Аферисты ходили по квартирам и убеждали заменить, по их словам, старое газовое оборудование. Запугивали штрафами и возможностью различных аварий. Технику злоумышленники закупали по минимальной цене, а реализовывали в десятки раз дороже. Возбуждено уголовное дело.

В "Мосгазе" просят не пускать самозванцев в квартиры и не позволять им проводить какие бы то ни было работы. Там напоминают, что их сотрудники работают только по официальному графику или после личного вызова. А уточнить правомерность проверки и необходимость замены оборудования всегда можно по телефону 104.

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