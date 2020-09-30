Борзые против: жители подмосковной деревни недовольны строительством трассы

.Дорога пройдет в нескольких метрах от домиков

На обочине могут оказаться жители подмосковной деревни Борзые, если им не удастся изменить проект новой дороги. Изначально по документам магистраль должна была пройти на расстоянии от деревни. Но неожиданно всё поменялось, причём, без согласования с теми, кому теперь придётся дышать не лесным воздухом, а выхлопными газами.

Жители деревни Борзые против дороги "Зеленоград – Снегири – М9 "Балтия", которую планируют построить в Истринском районе почти параллельно Малому Московскому кольцу. Новая трасса уже много лет отражена в документах - она должна была пройти к западу от деревни, через лес. Однако неожиданно ровная линия на планах превратилась в зигзаг, который примкнул к деревне.

Деревня Борзые находится в излучине реки Истры. Но тишина и природа скоро перестанут здесь ощущаться. Ведь по новому плану дорога пройдет всего в 30 метрах от жилых домов. Люди окажутся фактически на обочине оживленной трассы.

Об этом стало известно случайно. Еще зимой в окрестностях деревни жители заметили геодезистов, и стали узнавать, в чем дело. Оказалось, что дорога без учета общественного мнения сместилась на полкилометра, превратив Центральную улицу фактически в дублер региональной трассы.

Если проект не изменят, гулять жителям придется вдоль трассы с четерехполосным движением. А ведь исторически деревня не имела сквозных проездов, а центральная улица была тупиковой.

"Мы сейчас тоже с опаской выходим на дорогу, потому что одна-две машины у нас проезжают, тротуаров у нас нет. А если постоянный трафик? Это просто страшно", - говорит местная жительница Анна Караванова.

Кроме того, рядом с предполагаемой стройкой находится охранная зона – проходят магистральные нефте- и газопроводы, и любые работы ближе 150 метров запрещены.

"Магистрали здесь, по-моему, с 60-х годов, даже не буду врать, но очень изношены. И если тут начнутся работы, никто не сможет ответить, что здесь может произойти", - предупреждает житель деревни Виктор Леонский.

В местной администрации позицию жителей разделяют и доводят до заказчика.

"Заказчик взял месяц на проработку вопроса, чтобы дорогу попробовать отвести от деревни. И сделать глубокий обход. Сейчас эта позиция заказчика, и они прорабатывают вопрос", - сообщила замглавы администрации городского округа Истра Людмила Тодд.

Дорога пока на стадии проектирования и жители надеются, что их домики в деревне не будут с видом на транзитный поток.

Наталья Тарасова, Мария Леванова, Алексей Комаров, Максим Мирошниченко. "ТВ Центр".

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