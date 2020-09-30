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В Москве начали штрафовать за объезд пробок по парковкам

15:42
  • среда
  • 30 сентября 2020

Пока установлена только одна такая камера

В Москве стартовал эксперимент по выявлению нарушителей, которые объезжают пробки по парковочной зоне. Пока такая камера установлена только на улице Косыгина, в районе дома №7. Там водители часто проезжают по пустующим "карманам", а после начинают встраиваться в общий поток. Из-за этого на дороге возникает аварийная ситуация. За нарушение разметки предусмотрен штраф в 500 рублей.

"Для дополнительной доказательной базы к фотоматериалу прилагается видеоролик, где видно, что автомобилист не пытался припарковаться, а целенаправленно проехал парковочные места и вклинился в ряд", - сообщил начальник территориального управления "Запад" Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Денис Климов.

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