Проблему с водой в Крыму решат при помощи самолета

В Росгидромете подошли к решению вопроса с высокотехнологичной стороны

Этой осенью в Крыму начнут процедуру искусственного вызывания осадков при помощи специализированного самолета. Согласно расчётам, после окончания запланированных процедур количество осадков на полуострове увеличится на 10-30%, рассказали в Росгидромете.

Жители Крыма страдают от сильной засухи. Из-за нехватки дождей люди из некоторых населенных пунктов полуострова столкнулись с дефицитом пресной воды.

"Самолет-метеолаборатория Як-42Д "Росгидромет" прилетел в Симферополь, задача экипажа и экспедиции - искусственное увеличение осадков в Крыму... После проведения активных воздействий в течении одного сезона, сезонное увеличение осадков по сравнению с многолетними статистическими данными в регионе может достичь 10-30%", - рассказали в Росгидромете о планируемых методах решения проблемы.

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