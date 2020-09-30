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Проблему с водой в Крыму решат при помощи самолета

14:08
  • среда
  • 30 сентября 2020

В Росгидромете подошли к решению вопроса с высокотехнологичной стороны

Этой осенью в Крыму начнут процедуру искусственного вызывания осадков при помощи специализированного самолета. Согласно расчётам, после окончания запланированных процедур количество осадков на полуострове увеличится на 10-30%, рассказали в Росгидромете.
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Жители Крыма страдают от сильной засухи. Из-за нехватки дождей люди из некоторых населенных пунктов полуострова столкнулись с дефицитом пресной воды.

"Самолет-метеолаборатория Як-42Д "Росгидромет" прилетел в Симферополь, задача экипажа и экспедиции - искусственное увеличение осадков в Крыму... После проведения активных воздействий в течении одного сезона, сезонное увеличение осадков по сравнению с многолетними статистическими данными в регионе может достичь 10-30%", - рассказали в Росгидромете о планируемых методах решения проблемы.

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Самолет-метеолаборатория Як-42Д "Росгидромет"
Самолет-метеолаборатория Як-42Д "Росгидромет"
Специалисты Росгидромета
Специалисты Росгидромета
Самолет-метеолаборатория Як-42Д "Росгидромет"
Самолет-метеолаборатория Як-42Д "Росгидромет"
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