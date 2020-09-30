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Режим ЧС объявлен на Таймыре из-за разлива нефти

14:08
  • среда
  • 30 сентября 2020

В почву и реку попала почти тонна нефтепродуктов

Режим чрезвычайной ситуации объявили власти Таймыра. Прокуратура Красноярского края начала проверку инцидента с разливом нефти при перекачке, который произошел из-за разгерметизации временного трубопровода.
В Хабаровском крае из-за паводка ввели режим ЧС

"Ситуация по аварийному разливу сырой нефти на территории села Хатанга признана чрезвычайной… Для принятия неотложных мер по ликвидации аварийного разлива установлен местный уровень реагирования на ЧС, ее зоной определена территория разлива", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Таймырского района.

Уточняется, что разлив топлива произошел при перекачке его с танкера "Ленанефть-2060" на склад нефтепродуктов. На почву и в реку Хатанга попала почти тонна сырой нефти. В Хатангу для установления причины и источника аварии, а также определения ущерба вылетает группа сотрудников управления по делам ГО ЧС и прокуратуры.

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