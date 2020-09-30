Гела Месхи показал редкое фото с дочерью от Климовой

Девочке исполнилось пять лет
Актер Гела Месхи, который в прошлом году расстался с актрисой Екатериной Климовой, выложил в Instagram трогательное фото с дочерью Беллой.
На опубликованном снимке Месхи прижимает к себе дочку, которая держит в руках воздушный шарик. Актер улыбается и смотрит на малышку с нежностью.
Вместо поздравительных слов Гела Месхи поставил несколько сердечек и праздничных эмодзи.
Недавно Екатерина Климова рассказала, что во время карантина она много общалась с Месхи. Она в очередной раз убедилась в том, что он прекрасный отец. Актриса даже намекнула на возможное воссоединение с экс-мужем. "В наших отношениях еще рано ставить точку", - заявила Климова.
Месхи редко показывает дочку, поэтому друзья и поклонники бурно отреагировали на публикацию фото:
- Это бесконечная любовь. С Днем Рождения, наша королева.
- Папина принцесса!
- Иметь дочь - величайшее счастье! Особенно для мужчины.
- Гела Месхи, вы супер отец.
- Папина доча!
Напомним, что Климова и Месхи поженились в 2015 году. До этого актриса была дважды замужем и родила троих детей. По словам актрисы, с Месхи они расстались в основном из-за работы. Напряженный график, частые гастроли, профессиональная зависть - все это плохо отразилось на их семье.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"