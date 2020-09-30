ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гела Месхи показал редкое фото с дочерью от Климовой

14:40
  • среда
  • 30 сентября 2020

Девочке исполнилось пять лет

Актер Гела Месхи, который в прошлом году расстался с актрисой Екатериной Климовой, выложил в Instagram трогательное фото с дочерью Беллой. 
Екатерина Климова назвала работу причиной развода с Гелой Месхи

На опубликованном снимке Месхи прижимает к себе дочку, которая держит в руках воздушный шарик. Актер улыбается и смотрит на малышку с нежностью.

Вместо поздравительных слов Гела Месхи поставил несколько сердечек и праздничных эмодзи.  

Недавно Екатерина Климова рассказала, что во время карантина она много общалась с Месхи. Она в очередной раз убедилась в том, что он прекрасный отец. Актриса даже намекнула на возможное воссоединение с экс-мужем. "В наших отношениях еще рано ставить точку", - заявила Климова. 

Месхи редко показывает дочку, поэтому друзья и поклонники бурно отреагировали на публикацию фото: 

- Это бесконечная любовь. С Днем Рождения, наша королева. 

- Папина принцесса! 

- Иметь дочь - величайшее счастье! Особенно для мужчины. 

- Гела Месхи, вы супер отец. 

- Папина доча! 

Напомним, что Климова и Месхи поженились в 2015 году. До этого актриса была дважды замужем и родила троих детей. По словам актрисы, с Месхи они расстались в основном из-за работы. Напряженный график, частые гастроли, профессиональная зависть - все это плохо отразилось на их семье.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Гела Месхи
Гела Месхи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.