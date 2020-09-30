Депутат Мосгордумы Андрей Титов: Столичная IT-индустрия завоевывает мировой рынок

Московских бизнесменов научат работе на международных рынках

Благодаря Московскому экспортному центру столичные предприниматели, ведущие бизнес в сфере информационных технологий, получили шанс начать продажи своей продукции на рынках 21 государства. О способах поддержки выхода московских IT-компаний на международную арену рассказал член комиссии Мосгордумы по промышленности и науке Андрей Титов.

"Российский программист — это своеобразный знак качества. У нас сильнейшая база в преподавании прикладных дисциплин. Но вместе с уровнем технологической экспертизы должны расти и так называемые мягкие навыки, soft skills. Они в широком смысле отвечают за способность к интеграции. А в узком смысле — за способность коммуницировать, слышать клиента, интерпретировать эти знания. То есть создать продукт не просто для внутреннего рынка, а на экспорт, для другого общества, других традиций, соблюдая другие законы", - считает Титов.

Депутат объяснил, что в рамках акселерационной программы GoGlobal участники проекта получили знания о построении бизнес-процессов, выводе продукта на иностранные рынки, построении коммуникативной стратегии и многих других сторонах бизнеса. Титов подчеркнул, что предпринимателям необходимо понимать особенности бизнес-процессов, законодательства стран, где продается IT-продукт, уметь его продвигать и поддерживать отношения с клиентами. В данном случае бизнесменам не пришлось "набивать шишки" самостоятельно – обо всех тонкостях ведения бизнеса за рубежом им рассказали опытные наставники.

Титов отметил, что новый проект пользуется успехом среди компаний. "За три месяца московские предприятия в рамках программы акселератора разработали стратегию выхода на рынки, план действий, и затем начали работу по созданным планам, - сказал депутат. - 20 участников, которые прошли программу акселератора в июне-сентябре этого года, с нуля запустили продажи собственных IT-продуктов. Так, они уже заключили контракты объемом больше 236 тысяч долларов, и это на новых для себя рынках, где сражаться за лидерство приходится с такими высоконкурентными в этой сфере странами как США, Великобритания, Канада. Это достойный результат! В ближайшее время планируется подписание соглашений еще на 638 тысяч долларов", - отметил парламентарий.

Он добавил, что участие в программе акселератора платное, однако 85 процентов затрат берет на себя Московский экспортный центр. Предпринимателю остается оплатить лишь 15% стоимости обучения. По словам депутата, участие в подобных проектах поможет предприятиям "выстоять в сложных экономических условиях и найти новых клиентов, заявить о себе на международном уровне".

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