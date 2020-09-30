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Центр "Вектор" получил патенты на созданную вакцину от COVID-19

14:35
  • среда
  • 30 сентября 2020

Ранее разработки вакцины от коронавируса успешно завершили в НИЦ имени Гамалеи

Подведомственный Роспатенту Федеральный институт промышленной собственности выдал научно-исследовательскому институту "Вектор" патенты на созданную вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

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"Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил патенты на созданную им вакцину от COVID-19", - сказано в сообщении.

Ученые смогли разработать препарат с содержанием фрагментов вируса. С его помощью организм проявляет иммунную реакцию против COVID-19 и способствует выработке иммунитета, передает РИА Новости.

"Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса", - добавили в Роспатенте.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, созданную учеными из НИЦ имени Гамалеи. Об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года. Более 20 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.

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