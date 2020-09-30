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Мишустин увеличил финансирование программы развития села

14:39
  • среда
  • 30 сентября 2020

К прежней сумме прибавилось 5 миллиардов

Правительство намерено по возможности увеличивать финансирование программы "Развитие сельских территорий". Программа востребована, масштаб работ огромен, заявил премьер-министр России. Михаил Мишустин сообщил, что выделенная на следующий год сумма уже увеличена до 31 миллиарда рублей.
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"Все просили финансирование увеличить, и главное, есть очень хорошие результаты. У нас примерно около 26 миллиардов рублей в эту программу предусмотрел бюджет. Но на трехлетний план мы увеличили соответствующие лимиты бюджетных обязательств, сегодня это примерно 31 миллиардов на следующий год", - сказал премьер.

Мишустин напомнил, что в программе предусмотрены средства на приобретение жилья для молодых специалистов. По данным премьера, они востребованы – этим предложением в 2019 году воспользовались около 5 тысяч человек.

Популярна и программа "Земский врач". Выпускники медицинских вузов, с которыми беседовал премьер, готовы ехать на село с подъемными средствами. Мишустин подчеркнул, что масштаб работ на сельских территориях огромен. Это строительство жилья, дорог, клубов - всего, что может привлечь молодых специалистов на село.

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