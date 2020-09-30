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В Госдуму внесли проект бюджета на следующие три года

15:01
  • среда
  • 30 сентября 2020

Бюджет дефицитный

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на ближайшие три года. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Главными задачами плана стало исполнение социальных обязательств перед гражданами и реализация национальных целей развития. Так, на нацпроекты предлагается выделить более двух триллионов рублей, с каждым годом эта цифра будет расти.

На фоне ожидаемого роста экономики предполагается повышение доходов - с почти 19 до 22 триллионов рублей. Однако из-за пандемии дефицит бюджета сохранится.

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