В Госдуму внесли проект бюджета на следующие три года

Бюджет дефицитный
Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на ближайшие три года. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Главными задачами плана стало исполнение социальных обязательств перед гражданами и реализация национальных целей развития. Так, на нацпроекты предлагается выделить более двух триллионов рублей, с каждым годом эта цифра будет расти.
На фоне ожидаемого роста экономики предполагается повышение доходов - с почти 19 до 22 триллионов рублей. Однако из-за пандемии дефицит бюджета сохранится.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"