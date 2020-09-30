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Минпросвещения разрабатывает аналог TikTok для школьников

15:08
  • среда
  • 30 сентября 2020

Глава ведомства уверен, что ребятам соцсеть понравится

Аналог соцсети TikTok с развивающим контентом для школьников появится в скором времени в России. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов уверен, что программа понравится ребятам. Главное – в ней не будет негативной информации.
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"Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников", - рассказал министр. Он уточнил, что разработка соцсети ведется совместно с компанией Mail.ru Group.

По словам Кравцова, в соцсети будет развивающий, интересный образовательный контент. Во время видеоконференции с учениками из Нижегородской области глава Минпросвещения напомнил, что ведомство совместно с Минцифры разрабатывает программу видеосвязи, аналогичную Skype и Zoom. Такая платформа нужна для того, чтобы исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем, отметил министр.

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