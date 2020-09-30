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Тарзан сочинил стихотворение после скандала с изменой Королевой

15:33
  • среда
  • 30 сентября 2020

Он высказался о нежелании людей прощать друг друга

Стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, сочинил стихотворение на фоне скандала из-за измены жене - певице Наташе Королевой.
"Разрушение дает новый шанс": Королёва готова простить Тарзана

На днях певец Стас Костюшкин опубликовал в Instagram пост, где смонтировал два видео. На первом Тарзан танцует под песню Костюшкина "Женщина, я не танцую". А на втором ролике уже сам певец двигается под хит Королевой "Маленькая страна".  

Многие подписчики раскритиковали Костюшкина за этот пост. Кому-то не понравилось, что певец дружит с "изменщиком" Тарзаном, а кто-то обвинил Костюшкина в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.  

В ответ на критику Стас Костюшкин сочинил стих, высмеяв "зверей", которые появились на его странице вместе с Тарзаном и принялись строчить гневные комментарии. 

После этого за перо взялся и сам Тарзан. Он продекламировал у себя в Instagram: "Спасибо, Стас, за все слова. Но мораль сей басни такова, что слишком велика цена, уплаченная природе, к сожалению, ведь за умение говорить и тягу у нас к прямохождению теряем мы умением любить и сострадать, теряем мы желание к прощению". 

Что имел в виду Тарзан, сказать непросто. Кто-то увидел в этом намек на то, что Королева так и не смогла простить мужа за измену. Однако, скорее всего, стриптизер выразил свое сожаление в связи с тем, что люди, в том числе сердитые интернет-пользователи, разучились сострадать и прощать друг друга. 

"Не уверен, что всем будет доступен смысл, ведь понимание доступно не всем", - написал Тарзан о своем стихотворении.  

Напомним, в сентябре СМИ опубликовали видео, на котором Тарзан запечатлен с любовницей. Стриптизер признался, что изменил Королевой после 17 лет брака, и попросил у жены прощения. По словам артиста, он стал жертвой мошенниц, которые не только записали компрометирующее видео, но и украли драгоценности его супруги.

Представители пары утверждают, что Королева простила Тарзана и не собирается с ним разводиться. Есть версия, что история с изменой - это пиар-акция, устроенная ради раскрутки новой песни Наташи Королевой.

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