По всей России пройдет проверка системы оповещения

Тренировка запланирована на 2 октября

МЧС проверит готовность системы оповещения населения по всей стране в Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

Проверка пройдет 2 октября. Будут включены электросирены и громкоговорители. О времени проведения главы региона сообщат отдельно, передает РИА Новости.

"МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов является плановой", - предупредили спасатели.

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