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Алексей Учитель рассказал, что его связывает с Кристиной Асмус

15:51
  • среда
  • 30 сентября 2020

Режиссеру и актрисе приписывают близкие отношения

Поклонники Кристины Асмус начали подозревать, что у 32-летней актрисы роман с 69-летним Алексеем Учителем. Режиссер отреагировал на слухи и рассказал, какие отношения связывают его с артисткой.
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Домыслы сплетников подогревает и то, что Асмус снялась в фильме Учителя "Китобой", где исполнила роль вебкам-модели. Однако режиссер уверен, что актриса не позволила себе ничего зазорного. "Все довольно целомудренно. Ничего такого нет. Наоборот, для ее биографии кинематографической это было правильно, разумно", - считает он.

А недавно Асмус и Учителя якобы заметили вместе в ресторане на Патриарших прудах. После они уехали на одной машине. Режиссер заявил, что действительно посещал Патриаршие пруды, но без актрисы, передает СтарХит.

"На Патриарших прудах, может, я и был, но без Кристины Асмус. Мы с ней в прекрасных дружеских отношениях. Недавно узнал, что она попала в больницу. Хотел позвонить, поддержать! Все, что пишут о нас, чушь", - подчеркнул мужчина.

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