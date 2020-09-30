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Песчаная буря обрушилась на юг России

15:41
  • среда
  • 30 сентября 2020

Очевидцы жалуются на едкий запах гари

Ставропольский край и Ростовская область – под ударом песчаной бури. Повалены столбы и линии электропередачи. Видимость на дорогах сократилась до нескольких метров.
Оренбург накрыла песчаная буря

В соцсетях появились видео, на которых видно, как встречные машины внезапно появляются из песчаного облака. Оно накрыло трассу в Ставропольском крае. Авторы отмечают, что дальше 10 метров ничего невозможно разглядеть.

"Вести автомобиль было просто невозможно, ничего не было видно", — приводит комментарий очевидца RT.

Пользователи отмечают, что ситуацию ухудшил едкий запах гари. Похожая ситуация и в других регионах области.

Тем временем управлениеМЧС по Ставропольскому краю предупредило граждан о чрезвычайной пожароопасности с 1 октября. Жителям советуют ограничить выезды на природу.

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