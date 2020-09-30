В Минздраве рассказали о создании базы россиян, переболевших коронавирусом

Информация будет храниться на закрытом ресурсе, доступ получат только специалисты

В России создадут онлайн-базу с информацией обо всех россиянах, которые переболели коронавирусом или получили вакцину от COVID-19. Доступ к ресурсу дадут только специалистам.

В среду в Минздраве России сообщили, что постановление о создании базы подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В ведомстве уже рассказали первые подробности. В частности, ресурс будет содержать данные дневников наблюдения вакцинированных, которые они могут вести сами через портал "Госуслуг" или специальное мобильное приложение.

В сообщении Минздрава, на которое ссылается газета "Ведомости", утверждается, что COVID-ресурс с данными о россиянах поможет "эффективно контролировать ход вакцинальной кампании и аккумулировать данные о лицах, имеющих иммунитет к коронавирусу".

Ранее стало известно, что клинические испытания уже второй российской вакцины, разработанной новосибирской лабораторией "Вектор", завершились. Закончить процедуру регистрации планируют к середине октября.

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В Москве тем временем стартовал второй этап вакцинации препаратом "Спутник V". Чтобы не допустить взрывной волны заболеваемости, крайне важно соблюдать меры предосторожности. Так, мэр Сергей Собянин своим указом продлил ограничения для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Им рекомендовано оставаться дома до 28 октября. Кроме того, всем без исключения необходимо носить маски и перчатки в транспорте и общественных местах. За нарушение правил Роспотребнадзор закрыл в Москве уже около 80 магазинов и салонов красоты.

Согласно последним данным оперативного штаба, за минувшие сутки в стране зафиксировали 8 481 случай заболевания коронавирусом. Полностью выздоровели 5 858 пациентов. Скончались 177 человек. С начала пандемии диагноз был поставлен 1 176 286 раз.

В Москве за день выявлено 2 308 заболевших. Всего зафиксировано 292 601 случай. За сутки вылечились 1 349 пациентов. 27 человек скончались.

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