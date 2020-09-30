ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Под картиной "Мона Лиза" нашли ранее неизвестный набросок

15:51
  • среда
  • 30 сентября 2020

Вероятно, художник планировал произведение иначе

Ученый Паскаль Котт обнаружил под знаменитой картиной Леонардо да Винчи "Мона Лиза" небольшой набросок, сделанный при помощи угля. На изучение работы великого художника исследователь потратил 15 лет.

В ходе проведения мультиспектрального анализа Котт обнаружил под слоями краски скрытый рисунок, который был сделан при помощи техники спольверо, при котором художник оставляет на полотне крошечные отверстия, а затем присыпает их древесным углем, передает Artnews.

Рисунок оказался под руками "Джоконды". Вероятно, изначально да Винчи планировал для "Моны Лизы" другую позу. Также в волосах девушки должна была быть заколка, показал тщательный анализ полотна.

Картина "Мона Лиза" на сегодняшний день является одним из самых известных произведений живописи. Изображенная на ней девушка привлекает специалистов и любителей искусства загадочной полуулыбкой, которую удалось передать да Винчи на холсте. Точные годы написания картины остаются неизвестны. Сейчас она находится в Музее Лувра в Париже.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза"
Картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.