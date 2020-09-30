Под картиной "Мона Лиза" нашли ранее неизвестный набросок

Вероятно, художник планировал произведение иначе

Ученый Паскаль Котт обнаружил под знаменитой картиной Леонардо да Винчи "Мона Лиза" небольшой набросок, сделанный при помощи угля. На изучение работы великого художника исследователь потратил 15 лет.

В ходе проведения мультиспектрального анализа Котт обнаружил под слоями краски скрытый рисунок, который был сделан при помощи техники спольверо, при котором художник оставляет на полотне крошечные отверстия, а затем присыпает их древесным углем, передает Artnews.

Рисунок оказался под руками "Джоконды". Вероятно, изначально да Винчи планировал для "Моны Лизы" другую позу. Также в волосах девушки должна была быть заколка, показал тщательный анализ полотна.

Картина "Мона Лиза" на сегодняшний день является одним из самых известных произведений живописи. Изображенная на ней девушка привлекает специалистов и любителей искусства загадочной полуулыбкой, которую удалось передать да Винчи на холсте. Точные годы написания картины остаются неизвестны. Сейчас она находится в Музее Лувра в Париже.

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