ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Парижанка нашла в подвале туго набитый деньгами чемодан

16:00
  • среда
  • 30 сентября 2020

Однако 500 тысяч евро ей вряд ли достанутся

Жительница Парижа получила в наследство квартиру в центре города и обнаружила в подвале чемодан с деньгами.

Как сообщает издание Parisien, 55-летняя Анна стала обладательницей недвижимости в фешенебельном районе недалеко от Марсова поля, но затем решила продать квартиру. У риелторов возник вопрос о примыкающем к квартире подвале, которым владел другой человек хотя по бумагам он принадлежал Анне.

В течение месяца хозяйка квартиры пыталась связаться с владельцем подвала, но тщетно. В конечном итоге она вызвала слесаря. Когда подвал открыли, в нем обнаружили чемодан, набитый купюрами по 10, 50 и 100 евро – всего более 500 тысяч евро (более 45,5 миллиона рублей).

Найденные деньги Анне не достанутся, так как они имеют криминальный след, пишет РИА Новости. Полиция уже начала расследование, связанное с отмыванием денег.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Чемодан с деньгами
Чемодан с деньгами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.