Парижанка нашла в подвале туго набитый деньгами чемодан

Однако 500 тысяч евро ей вряд ли достанутся

Жительница Парижа получила в наследство квартиру в центре города и обнаружила в подвале чемодан с деньгами.

Как сообщает издание Parisien, 55-летняя Анна стала обладательницей недвижимости в фешенебельном районе недалеко от Марсова поля, но затем решила продать квартиру. У риелторов возник вопрос о примыкающем к квартире подвале, которым владел другой человек хотя по бумагам он принадлежал Анне.

В течение месяца хозяйка квартиры пыталась связаться с владельцем подвала, но тщетно. В конечном итоге она вызвала слесаря. Когда подвал открыли, в нем обнаружили чемодан, набитый купюрами по 10, 50 и 100 евро – всего более 500 тысяч евро (более 45,5 миллиона рублей).

Найденные деньги Анне не достанутся, так как они имеют криминальный след, пишет РИА Новости. Полиция уже начала расследование, связанное с отмыванием денег.

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