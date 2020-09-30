Партия Зеленского решила переименовать Россию

Что от этого выиграет Украина – не уточняется

Депутат Верховной рады выступил с инициативой на государственном уровне переименовать Россию. Впредь ее следует именовать исключительно Московией, считает член фракции "Слуга народа" Никита Потураев. Как заявил представитель партии Зеленского в телеэфире, каждая нация сама решает, как называть соседей.

"Французы называют Германию Аллеманией, и что? А россияне – "Германия", а мы – "Нимеччина". И что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого? Или, может, на россиян, или на французов?" — рассуждает Потураев.

Депутат утверждает, что название Российская империя появилось только при Петре I, до этого же страна называлась Московским царством или Московией – так и следует ее именовать теперь. Что выиграет Украина от такого переименования, нардеп не уточнил.

Как напоминает РИА Новости, название "Московское царство" в отношении России никогда не употреблялось. С конца XV века и до середины XVI использовалось название "Русское государство". Некоторые западные источники называли страну Московией, наряду с наименованием Россия.

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