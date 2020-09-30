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В Евросоюзе составили список из десяти стран для открытия границ

16:05
  • среда
  • 30 сентября 2020

Россия не вошла в перечень

В Евросоюзе не стали редактировать список государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы. Россия и США не попали в список, зато туда вошли Австралия, Грузия, Канада, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея и Япония.
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Условно в списке "разрешенных" государств находится и Китай. Это указывает на то, что эпидемиологическая обстановка в КНР соответствует всем необходимым требованиям для возобновления пассажирского сообщения, однако открывать границы для его жителей в ЕС пока не спешат.

Отмечается, что список носит лишь рекомендательный характер и не устанавливает жестких ограничений. Страны-участницы Евросоюза могут по своему усмотрению открывать границы с государствами из перечня, передает ТАСС.

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